بوتين: كييف لن توقف إطلاق النار

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن كييف لن تسمح بفكرة وقف إطلاق النار حتى لا تختفي ذريعة تمديد الأحكام العرفية.وأشار بوتين إلى أن "رعاة أوكرانيا يواصلون محاولة استخدام هذا البلد (أوكرانيا) وشعبه "كأداة" في المواجهة مع روسيا"، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تنفيذ مبادرات السلام الروسية سيسمح بوقف الأعمال القتالية وبدء المفاوضات مع أوكرانيا.ووصف أوربان محادثاته مع الرئيس الروسي بأنها "صريحة وصادقة"، وقال بشأن وساطته لوقف الصراع في أوكرانيا إن مواقف موسكو وكييف لا تزال "بعيدة جدا عن بعضها البعض"، معربا عن إصراره "مواصلة العمل في هذا الاتجاه" لتقريب نهاية الحرب.ووصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى موسكو والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام. وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر بدءا من 1 تموز الجاري. (روسيا اليوم)