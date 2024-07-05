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إلغاء "قانون رواندا".. أول قرار يتخذه رئيس وزراء بريطانيا الجديد فما هو؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:38
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ذكرت صحيفة "التليغراف" أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد قرر اتخاذ "أول قرار له" في ولايته الجديدة التي بدأت أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء كير ستارمر ألغى في أول يوم من ولايته العمل بـ"قانون رواندا" الخاص بترحيل اللاجئين الذي أقرّته حكومة المحافظين السابقة.
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وكان قانون رواندا قد تم إقراره عبر برلمان المملكة المتحدة في 22 نيسان 2024.

ما هو مشروع قانون سلامة رواندا؟

كان مشروع قانون سلامة رواندا جزءا من خطة رئيس الوزراء سوناك لوقف القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة.

علاوة على ذلك، تهدف إلى تفكيك نموذج أعمال المنظمات الإجرامية التي تسهل مثل هذه الرحلات للمهاجرين غير الشرعيين.

ويتقدم العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة بطلب اللجوء، وقد منحته الحكومة للكثيرين في الماضي.

وفي نيسان 2022، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقا مع رواندا لإرسال مسافرين خلسة ومهاجرين بالقوارب إلى شرق إفريقيا.

إذا طلب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين اللجوء في بريطانيا، فسوف تقوم الحكومة بتقييم طلبهم أثناء إقامتهم في رواندا.

رئيس الوزراء الجديد
وكان القصر الملكي، قد أعلن أمس الجمعة، تعيين كير ستارمر رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة في مراسم يطلق عليها "تقبيل اليدين".

ويحل ستارمر محل رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، الذي قدم استقالته للملك تشارلز بعد إقصاء حزبه، الذي حكم البلاد لمدة 14 عاما، من السلطة بأغلبية ساحقة لحزب العمال.(سكاي نيوز)

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