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عربي-دولي

ألمانيا: المجر ألغت اجتماعا بين وزيري خارجية البلدين.. اليكم السبب

Lebanon 24
06-07-2024 | 00:14
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قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن المجر ألغت اجتماعا في العاصمة، بودابست، يوم الاثنين، بين وزيرة الخارجية الألمانية ونظيرها المجري.

وذكرت الوزارة الألمانية أنها "مندهشة" وأنه يتعين إجراء نقاش "جاد وصادق" بعدما التقى رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم.
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ولم ترد وزارة الخارجية المجرية أو المتحدث باسم الحكومة بعد على طلب رويترز للتعليق.

وكان الاجتماع هو الأول لزعيم بالاتحاد الأوروبي مع بوتين في موسكو، منذ نيسان عام 2022، أي بعد شهرين من شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

وأثارت المحادثات غضب بعض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين حذروا من استرضاء موسكو وقالوا إن أوربان لا يتحدث باسم التكتل.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إنه سيتم تحديد موعد جديد للاجتماع.
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