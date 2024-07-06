Advertisement

عربي-دولي

تحركات للحزب الديمقراطي لبحث حملة بايدن الرئاسية

Lebanon 24
06-07-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1219706-638558470900348421.jpg
Doc-P-1219706-638558470900348421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر مطلع لرويترز إن السيناتور الأميركي، مارك وارنر، أجرى اتصالات يوم الثلاثاء ببعض زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعوتهم إلى اجتماع محتمل يوم الاثنين لمناقشة حملة الرئيس، جو بايدن، الرئاسية.
Advertisement

ولم يوضح المصدر أو يذكر ما إذا كان وارنر يحاول تنظيم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للضغط على بايدن للانسحاب من السباق.

من جانبه أكد بايدن أن "السيناتور وارنر هو الوحيد الذي يطالب بانسحابي من السباق الرئاسي".

وذكر بايدن أن "الحكام الديمقراطيين للولايات طالبوا ببقائي في السباق الرئاسي"، مستبعدا تماما انسحابه من الترشح لولاية ثانية. 

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن وارنر كان يحاول تشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سيطلبون من بايدن إنهاء حملته الرئاسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وارنر يخبر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن بايدن لم يعد بإمكانه البقاء في الانتخابات في أعقاب أدائه المتعثر في المناظرة، وفقا للأشخاص المطلعين على المحادثات الخاصة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية.

أخبر وارنر الآخرين أنه يشعر بقلق عميق من عدم قدرة بايدن على إدارة حملة يمكن أن تهزم الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكرته المصادر.

ولم تؤكد المتحدثة باسم وارنر، راشيل كوهين، أو تنفي للصحيفة أن السيناتور يعتقد أن بايدن بحاجة إلى الانسحاب من السباق، وبدلا من ذلك أصدرت بيانا جاء فيه: "مثل العديد من الأشخاص الآخرين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد، يعتقد السيناتور وارنر أن هذه أيام حاسمة بالنسبة لحملة الرئيس، وقد أوضح ذلك للبيت الأبيض".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، الجمعة، أن بعض الديمقراطيين "الأساسيين" في مجلسي الشيوخ والنواب يخططون لاجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة "الطريق المقبِل للرئيس جو بايدن"، وفق تعبيرها. 

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، سيعقد اجتماعا افتراضيا مع أعضاء من اللجنة الديمقراطية يوم الأحد، وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيتركز على بايدن في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي ضغوطا للانسحاب من تمثيله للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.   

ووارنر، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ونائب رئيس "التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ"، هو معتدل محترم من ولاية فرجينيا. وقبل انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ، في عام 2008، شغل منصب حاكم ولاية فرجينيا في الفترة من 2002 إلى 2006.

ولم يكن مساعدو وارنر أو مساعدو بعض من كبار القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأغلبية تشاك شومر، متاحين على الفور للرد على طلب رويترز التعليق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:42 | 2024-07-06
03:40 | 2024-07-06
03:34 | 2024-07-06
03:30 | 2024-07-06
03:22 | 2024-07-06
03:05 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24