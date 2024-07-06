تحركات للحزب الديمقراطي لبحث حملة بايدن الرئاسية

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قال مصدر مطلع لرويترز إن السيناتور الأميركي، مارك وارنر، أجرى اتصالات يوم الثلاثاء ببعض زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعوتهم إلى اجتماع محتمل يوم الاثنين لمناقشة حملة الرئيس، جو بايدن، الرئاسية.ولم يوضح المصدر أو يذكر ما إذا كان وارنر يحاول تنظيم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للضغط على بايدن للانسحاب من السباق.من جانبه أكد بايدن أن "السيناتور وارنر هو الوحيد الذي يطالب بانسحابي من السباق الرئاسي".وذكر بايدن أن "الحكام الديمقراطيين للولايات طالبوا ببقائي في السباق الرئاسي"، مستبعدا تماما انسحابه من الترشح لولاية ثانية.وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن وارنر كان يحاول تشكيل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين سيطلبون من بايدن إنهاء حملته الرئاسية.وأشارت الصحيفة إلى أن وارنر يخبر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أن بايدن لم يعد بإمكانه البقاء في الانتخابات في أعقاب أدائه المتعثر في المناظرة، وفقا للأشخاص المطلعين على المحادثات الخاصة الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية.أخبر وارنر الآخرين أنه يشعر بقلق عميق من عدم قدرة بايدن على إدارة حملة يمكن أن تهزم الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكرته المصادر.ولم تؤكد المتحدثة باسم وارنر، راشيل كوهين، أو تنفي للصحيفة أن السيناتور يعتقد أن بايدن بحاجة إلى الانسحاب من السباق، وبدلا من ذلك أصدرت بيانا جاء فيه: "مثل العديد من الأشخاص الآخرين في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد، يعتقد السيناتور وارنر أن هذه أيام حاسمة بالنسبة لحملة الرئيس، وقد أوضح ذلك للبيت الأبيض".وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، الجمعة، أن بعض الديمقراطيين "الأساسيين" في مجلسي الشيوخ والنواب يخططون لاجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة "الطريق المقبِل للرئيس جو بايدن"، وفق تعبيرها.ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، سيعقد اجتماعا افتراضيا مع أعضاء من اللجنة الديمقراطية يوم الأحد، وذكر أحد المصادر أن الاجتماع سيتركز على بايدن في وقت يواجه فيه الرئيس الأميركي ضغوطا للانسحاب من تمثيله للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.ووارنر، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ونائب رئيس "التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ"، هو معتدل محترم من ولاية فرجينيا. وقبل انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ، في عام 2008، شغل منصب حاكم ولاية فرجينيا في الفترة من 2002 إلى 2006.ولم يكن مساعدو وارنر أو مساعدو بعض من كبار القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأغلبية تشاك شومر، متاحين على الفور للرد على طلب رويترز التعليق.