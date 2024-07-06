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خاص

THE WASHINGTON POST: بايدن ينزلق نحو الهاوية... "الناتو" يحبس أنفاسه

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2024 | 03:30
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تناول العديد من الصحف الأميركية مسألة مصير "الناتو"، وذلك بالتزامن مع إحياء الدول الأعضاء الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف والفشل المدوي للرئيس الأميركي جو بايدن في المناظرة الأخيرة مع خصمه دونالد ترامب.
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وفي السياق، إعتبر الكاتب في صحيفة THE WASHINGTON POST دافيد إغناتيوس أن "الناتو" يحبس أنفاسه بإنتظار حسم الرئيس الأميركي جو بايدن موقفه من الإستمرار في السباق الرئاسي أو الإنسحاب، ما سينعكس سلبًا على حلف شمال الأطلسي بحال وصول الجمهوري ترامب إلى سدة الرئاسة، الذي وعد مرارًا بوقف الدعم المالي لـ"الناتو".
وكتبت صحيفة THE FINANCIAL TIMES: "أخافت أوروبا نفسها من روسيا، فباتت بحاجة إلى جيش يحميها من الخطر الروسي المزعوم".
وأثارت الصحيفة معضلة عدم كفاية القوى بجيوش الناتو، "لدى الأعضاء الأوروبيين في الحلف 1.9 مليون جندي، لكن المحللين يقولون إنه في الواقع سيكون من الصعب عليهم إشراك أكثر من 300 ألف في الصراع".
ويجري تحديد روسيا كمصدر للعدوان.
وتابعت الصحيفة: "الجيش الأوروبي مسلّح بأحدث التقنيات وهو صغير العدد. وفي الوقت نفسه، لا تضمن الأسلحة الحديثة التفوق في ساحة المعركة على الإطلاق، على الأقل مع عدو مستعد للمضي حتى النهاية في تحقيق أهدافه".
ماذا ينبغي على أوروبا أن تفعل؟
الأفضل لأوروبا الإنتظار حتى إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بشروط روسيا.
وإعتبرت الصحيفة أنه "حتى الدعاية المناهضة لروسيا لا تساعد في جذب مجندين جددا"، ففي الغرب، لم يكن ممكنا أبدًا تصوير روسيا كشرّ عالمي، وجعلها مصدر خطر على أوروبا".
وعن معضلة عدد الجيوش، سوف تضطر أوروبا لإعادة بناء جيوشها، لذلك سيتعيّن على الدول الأعضاء إعادة الخدمة الإلزامية، بحسب الصحيفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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