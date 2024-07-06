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استشهاد 38098 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 تشرين

Lebanon 24
06-07-2024 | 04:49
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ان ما لا يقل عن 38098 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول.

وذكرت الوزارة في بيانها لليوم 274 للهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، أن عدد المصابين بلغ 87705.
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وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 29 شهيدا و100 مصاب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أن هناك آلاف الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت القوات الإسرائيلية شنت منذ فجر وصباح اليوم السبت غارات شنتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة إن 10 مواطنين استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شكيان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم 7 أشقاء.(سكاي نيوز)

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