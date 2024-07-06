زوجة بايدن "غاضبة".. ما السبب؟

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وفي حين قال الرئيس جو بايدن إنه ليس لديه أي خطط للتنحي، فمن المعروف أنه يتحدث إلى أعداد كبيرة من الناس، لكنه يستمع فقط إلى آراء دائرة ضيقة للغاية، بما في ذلك آراء زوجته جيل.ويُزعم أن جيل بايدن هي القوة الدافعة وراء إصراره على البقاء في السباق، بحسب مراسلة "إيه بي سي نيوز" مارثا راداتز بعد لحظات من مقابلة بايدن مع الشبكة ليلة الجمعة.ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "الدائرة الداخلية" من الأصوات، التي تضم دائرة مختارة من المستشارين بمن فيهم ابنه هانتر، تقول لبايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، إنه قادر على الفوز وأنه بحاجة إلى مواصلة محاولته لإعادة انتخابه.وأثناء وجودها في كامب ديفيد، أجرت جيل، البالغة من العمر 73 عاماً، مكالمة هاتفية مع مجلة فوغ، لتقدم تحديثاً في اللحظة الأخيرة لمقابلة الغلاف الخاصة بها، المقرر إجراؤها يوم الاثنين.وقالت جيل بايدن في تصريحها: "نحن لن ندع تلك الدقائق التسعين تحدد السنوات الأربع التي قضاها جو رئيساً".وأصرت جيل في تصريحها لمجلة فوغ قائلة: "سنواصل القتال".وقال مصدر في وقت سابق من الأسبوع إنَّ "الشخص الوحيد الذي له تأثير نهائي عليه (جو بايدن) هي السيدة الأولى"، وأردف: "إذا قررت أنه يجب أن يكون هناك تغيير في المسار، فسيكون هناك تغيير في المسار".وأضاف المصدر: "صانعو القرار شخصان، الرئيس وزوجته.. أي شخص لا يفهم مدى عمق هذا القرار الشخصي والعائلي ليس لديه معرفة بالوضع".وقام الرئيس بمحاولته الخاصة للعودة إلى مسار إعادة انتخابه الذي فقده خلال المناظرة، في مقابلة مسجلة استمرت 22 دقيقة فقط، أصر فيها بايدن على أن أرقام استطلاعات الرأي الرهيبة لم تكن حقيقية وأن الحزب الديمقراطي ليس لديه مخاوف بشأن لياقته للقيادة.وقال بايدن إن الطريقة الوحيدة للخروج من السباق هي "إذا أخبرني الرب بذلك".وكان المقصود من مقابلة ليلة الجمعة مع جورج ستيفانوبولوس من قناة "إيه بي سي" أن تكون بمثابة تقليل الأضرار، لكنها لم تؤد إلا إلى زيادة غضب السياسيين الديمقراطيين وكبار المانحين الذين، منذ مناظرة ترامب الكارثية.وألقى بايدن باللوم على "الإرهاق" و"المرض" في أدائه الضعيف في المناظرة، الأمر الذي قلب حملة إعادة انتخابه بأكملها رأساً على عقب.إلا أنَّ هناك حركة على قدم وساق داخل الحزب لإقناعه بالتنحي، حيث حذر منتقدوه من أنه يواجه هزيمة شبه مؤكدة وقد يجر ديمقراطيين آخرين معه.ومن المتوقع أن يجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع عندما يعودون إلى واشنطن الأسبوع المقبل.ودعت حفنة من الديمقراطيين بايدن علناً إلى الخروج من السباق، بينما هناك حركة في مجلس الشيوخ - بقيادة السيناتور عن ولاية فرجينيا مارك وارنر - لجعل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يقومون بالدفع أيضًا.وقال مصدر لـ"رويترز" إن وارنر، وهو ديمقراطي معتدل يحظى باحترام كبير، يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى اجتماع يوم الاثنين لمناقشة حملة بايدن.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وارنر كان يسعى لمطالبة المجموعة بالضغط على بايدن للخروج من السباق.وقال بايدن للصحفيين إنه تحدث إلى ما لا يقل عن 20 مشرعاً وأنهم يطلبون منه البقاء.