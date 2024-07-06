أجرى عمليّة جراحيّة... ما هو وضع الدلاي لاما الصحيّ؟

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تحدث الدلاي لاما في عيد ميلاده الـ89 عن جراحة خضع لها في الركبة مؤكدا أنه في صحة جيدة، وأعرب عن شكره لكل من اهتم به ودعا له.وقال الدلاي لاما في خطاب ألقاه بمناسبة عيد ميلاده: "لقد أجريت مؤخرا عملية جراحية في مفصل الركبة مما سبب لي عدم الراحة. وأنا بالفعل في حالة جيدة، والآن ليس لدي أي مشاكل صحية. وأطلب منك أن تبقى في سلام وسعادة".كما دعا الناس إلى تجاهل الشائعات حول حالته الصحية. (روسيا اليوم)