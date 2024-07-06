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عربي-دولي
في أوّل مؤتمر له بعد فوزه.. رئيس وزراء بريطانيا يعد بهذه الأمور
Lebanon 24
06-07-2024
|
08:56
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عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع لمجلس الوزراء، السبت، حيث تواجه حكومته الجديدة التحدي الهائل المتمثل في إصلاح الكثير من المشاكل الداخلية، وكسب تأييد الجمهور الذي سئم من سنوات من التقشف والفوضى السياسية والاقتصاد المنهك.
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ورحب ستارمر بالوزراء الجدد حول الطاولة في 10 داونينغ ستريت، وقال "أمامنا قدر كبير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لذا علينا الآن أن نواصل عملنا".
وقال ستارمر "سنبدأ بتنفيذ الأفعال في بريطانيا لا الأقوال"، مضيفاً "سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع لكن هذا لا يعني بالضرورة فرض ضرائب".
كما تابع "لدينا الكثير من العمل لننجزه في بريطانيا"، مضيفاً "قضيتنا الأولى في هذه الحكومة الدفاع والأمن".
وقال "لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياسات اليوم مختلفة"، مبيناً أن مصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال.
وتعهد بإعادة خدمة الصحة العامة "على قدميها"، وضمان "حدود آمنة" وشوارع أكثر أمانا.
لكن حكومته تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك الركود الاقتصادي، والخدمات العامة المتداعية، والأسر التي تعاني من أزمة تكاليف المعيشة المستمرة منذ سنوات.
وأكد ستارمر "لا أعدكم بأن المهمة ستكون سهلة. الأمر لا يقتصر على الضغط على زر لتغيير البلاد بل يتطلب عملا شاقا وصبورا وحازما".
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