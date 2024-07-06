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عربي-دولي

جدل في إيطاليا بسبب إسم مطار ميلانو... ما القصة؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:50
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كشف وزير النقل الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني، عن إطلاق اسم رئيس الوزراء السابق الراحل وقطب الإعلام سيلفيو برلسكوني على المطار الدولي الرئيسي في ميلانو، في شمال البلاد في المستقبل.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً، ورفض بيبي سالا عمدة ميلانو تغيير اسم المطار، استناداً إلى قاعدة تنص على منع  إطلاق أسماء شخصيات مشهورة على المباني العامة والساحات، قبل 10 أعوام من وفاتها. (الامارات 24)
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