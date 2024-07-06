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عربي-دولي

كيف علّق الاتحاد الأوروبي على فوز بزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 15:09
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علقت المتحدثة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي اليوم السبت، على فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية بطهران.
 
 
وكتبت عبر منصة "إكس": "أحطنا علما بنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، ونهنئ الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، ونحن على استعداد للتعامل مع الحكومة الإيرانية الجديدة، بما يتماشى مع سياسات التكتل".
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وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).
وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%). (سبوتنيك)
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