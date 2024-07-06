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عربي-دولي

غضب كبير في مصر.. واقعة غش جماعي على طريقة "اللمبي "ضمن امتحانات الثانوية العامة! (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2024 | 15:23
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انتشرت اليوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لعملية غش جماعي في مادة الكيمياء والجغرافيا ضمن امتحانات الثانوية العامة في مصر.

وأظهرت المقاطع أشخاصا خارج أسوار المدارس وهم يحاولون بأصوات عالية تلقين الإجابات عن الأسئلة للطلاب في محافظة الدقهلية، شمال البلاد.

وقد أثارت هذه المقاطع الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حيث طالب العديد من رواد المنصات الإجتماعية بفتح تحقيق في الواقعة.
 
 
إلى ذلك، ربط آخرون مشاهد الغش الجماعي المنتشرة، بفيلم "اللمبي" عندما قامت الفنانة عبلة كاملة بتقلين ابنها "اللمبي" الأجوبة عن طريق مكبر صوت من خارج أسوار المدرسة.

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، وذلك في إطار الفيديوهات المتداول حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات.

وأضافت أنه سيتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسؤولين عن التقصير في الواقعة. (سكاي نيوز)
 
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