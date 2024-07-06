برفقة زوجته.. أردوغان يحضر مباراة المنتخبين التركي والهولندي (صورة)

يتواجد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في ألمانيا، لدعم منتخب بلاده الذي يواجه حاليًا نظيره الهولندي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

ونشرت وكالة الأناضول صورة لأردوغان ظهر فيها وهو يتابع المباراة المصيرية لتركيا وهولندا من أرض ملعب برلين الأوليمبي، برفقة عقيلته أمينة أردوغان.