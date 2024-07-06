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عربي-دولي

برفقة زوجته.. أردوغان يحضر مباراة المنتخبين التركي والهولندي (صورة)

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:24
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يتواجد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في ألمانيا، لدعم منتخب بلاده الذي يواجه حاليًا نظيره الهولندي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.
 
ونشرت وكالة الأناضول صورة لأردوغان ظهر فيها وهو يتابع المباراة المصيرية لتركيا وهولندا من أرض ملعب برلين الأوليمبي، برفقة عقيلته أمينة أردوغان.
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