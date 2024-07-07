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الجيش الصومالي يحرر منطقة مهمة في جنوب البلاد

Lebanon 24
07-07-2024 | 05:15
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أعلن الجيش الصومالي أنه استعاد منطقة مهمة في محافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد، من متطرفي حركة الشباب.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية،  اليوم الأحد، استعادة الجيش بالتعاون، مع قوات ولاية جوبالاند الإقليمية، في وقت متأخر  مساء أمس السبت، قرية فلفلي في منطقة بولو حاجي، بمحافظة جوبا السفلى بجنوب البلاد.
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وقال ضباط الجيش، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن "القرية التي استعادتها القوات المشتركة كانت ملاذا للمتشددين لابتزاز مواشى الرعاة ونهب ممتلكاتهم".

وأضاف الضباط أن "القتال سيستمر حتى تحرير آخر معقل للإرهابيين في مناطق ولاية جوبالاند".
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