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عربي-دولي

روسيا تعيد 20 طفلاً من أبناء الدواعش إلى موسكو

Lebanon 24
07-07-2024 | 08:30
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أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا إعادة 20 طفلاً إلى روسيا من أبناء الدواعش المقيمين في مخيمات بشمال شرق سوريا.

واستقبلت بيلوفا الأطفال القادمين من مخيم روج سوريا في مطار تشكالوفسكي بموسكو لتسليمهم إلى ذويهم. 
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وكشف بيان مفوضة الطفل في روسيا "الاتفاق مع الجانب الكردي على تسلّم 20 طفلاً أعمارهم بين 5 و15 عاماً، 7 بنات و13 صبياً" حسب موقع  قناة روسيا اليوم.

وأشار البيان إلى أن الأطفال سيخضعون للفحوص الطبية الشاملة وإعادة التأهيل في مراكز رعاية في موسكو، قبل تسليمهم لعائلاتهم.
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