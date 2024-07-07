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عربي-دولي

ليبيا.. مصادرة وقود مهرب إلى تونس عبر معبر "رأس جدير"

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:04
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ضبطت دوريات أمنية ليبية أمس السبت كميات من الوقود المهرب في مركبات للمسافرين عبر منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا.
وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إن الدوريات التابعة لها ضبطت كذلك مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به.
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وتم افتتاح المعبر الحدودي الذي يربط بين ليبيا وتونس الاثنين الماضي بعد إغلاقه نحو 3 أشهر، بحضور وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري. (روسيا اليوم)
 
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