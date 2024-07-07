الجزائر تسجل 73 حريقا في 48 ساعة

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أحصت مصالح الحماية المدنية الجزائرية خلال الساعات الـ48 الأخيرة 73 حريقاً في العديد من الولايات، دون تسجيل خسائر بشرية، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة"، الأحد.وكان آخر حريق تم إخماده اليوم بمنطقة بني عزيز بولاية سطيف، شرقي البلاد، وأتلف محاصيل زراعية.واندلعت، السبت، 10 حرائق على الأقل، بولايات أم البواقي وبجاية وتيزي وزو وبرج بوعريريج وميلة وسطيف وسكيكدة وبسكرة، حيث تضررت غابات وأدغال ومحاصيل زراعية وواحات نخيل.وفي بعض الولايات تم استخدام طائرات الإطفاء لمكافحة الحرائق مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.وتشهد الجزائر في الأعوام الأخيرة حرائق تطال الغابات والأراضي الزراعية.