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الطواقم الطبية تخلي مستشفى "المعمداني" بمدينة غزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 16:22
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أخلت الطواقم الطبية الجرحى من مستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء مناطق في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة شرق المدينة ،الأحد.

ووفقًا لمصدر طبي داخل المستشفى لمراسل الأناضول، أخلت الطواقم الطبية الجرحى والمرضى من المستشفى إلى مستشفيات شمالي قطاع غزة، بعد إنذار الجيش بإخلاء أحياء شرقي مدينة غزة.
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وأوضح المصدر أن مسيرات "كواد كابتر" الإسرائيلية حلقت بشكل كثيف في محيط المستشفى وأطلقت النار تجاه المواطنين، ما دفع الطواقم الطبية لإخلاء المستشفى. (الأناضول)
 
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