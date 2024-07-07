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البرلمان الألماني يصوّت على قانون يحظر مثلث "حماس" الأحمر

Lebanon 24
07-07-2024 | 23:16
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صوّت البرلمان الألماني لصالح قانون يحظر رمز "المثلث الأحمر" المقلوب المستخدم من قبل حركة "حماس" في الفيديوهات التي تنشرها لتحديد الأهداف الإسرائيلية التي تستهدفها.
وجاء في الاقتراح الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ أن أيقونة "المثلث الأحمر"، تمثل تهديدا مباشرا لليهود وللأشخاص الملتزمين بحرية وأمن إسرائيل ويجب حظرها في الاحتجاجات وفي سياق الصراع في الشرق الأوسط، حسبما نقلت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
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وتم تمرير التصويت في مجلس الشيوخ بدعم من الائتلاف الكبير الحاكم للحزب الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.


وانتقدت المعارضة الاقتراح ووصفته بأنه تجاوز الحدود، حيث يعتبر الحظر الشامل للرموز موضع شك قانونيا ودستوريا، كما قال السياسي المنتمي لحزب الخضر فاسيلي فرانكو.

وحذر نيكلاس شريدر، النائب من حزب اليسار، من أن حظر هذا قد يجعل المنظمات الأخرى غير قانونية دون قصد. (سكاي نيوز)
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