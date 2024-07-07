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عربي-دولي

بعد لقائه بوتين.. أوروبان يصل الصين في "مهمة سلام"

Lebanon 24
07-07-2024 | 23:19
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأحد أنه وصل إلى بكين في "مهمة سلام"، وذلك بعد محطة له في موسكو أثارت الجدل.
وكتب أوربان على منصة إكس "مهمة سلام 3.0" من دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى، مرفقا منشوره بصورة تظهره في المطار حيث استقبلته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ.
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وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزعيم الهنغاري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، سيلتقي الرئيس شي جين بينغ الإثنين لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك".


وكان فلاديمير بوتين قد استضاف أوربان - الزعيم الأكثر قربا في الاتحاد الأوروبي من موسكو - لإجراء محادثات في الكرملين وصفها الرئيس الروسي بأنها "مفيدة وصريحة" حول النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتين "تحدثنا عن السبل الممكنة لحل" النزاع في أوكرانيا، وطالب مجددا بأن تسحب أوكرانيا كل قواتها من المناطق التي أعلنت موسكو ضمها.
 
 
وجاءت الزيارة بعد أيام على تولي هنغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وأبلغ بوتين أوربان بأنه يتوقع منه أن يحدد "موقف الشركاء الأوروبيين" بشأن أوكرانيا.
 
 
لكن الحكومة الأوكرانية انتقدت الاجتماع مؤكدة أنه ليس لها يد فيه.
وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي أوربان الذي تولت بلاده الأسبوع الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد، وذلك على خلفية زيارته زعيما "مطلوبا بتهم ارتكاب جرائم حرب".
 
وأتت زيارة أوربان لموسكو بعد أيام على زيارته المفاجئة لكييف حيث حض القيادة الأوكرانية على العمل من أجل التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار مع روسيا.

وشدد الزعيم الهنغاري الجمعة على أنه لا يمكن التوصل لسلام من دون حوار. (سكاي نيوز)
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