بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية في مطلع آب.. وآمال بانفتاح دبلوماسي إيراني على الغرب

Advertisement

بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع شهر آب المقبل ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من آب" على أن "يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة"، وفقا لوكالة فرانس برس.ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، رسمياً.ومع انتخاب بزشكيان، رئيسا لإيران، فإن هناك فرصة أمام طهران لكي تخفف سياستها الخارجية بانفتاح دبلوماسي جديد، وفق ما يقول مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون لصحيفة "نيويورك تايمز".يتمتع بزشكيان، جراح القلب وعضو البرلمان ووزير الصحة السابق، بخبرة قليلة في السياسة الخارجية، لكنه تعهد بتمكين معظم الدبلوماسيين الإيرانيين المؤيدين للعولمة من إدارة أجندته الخارجية، مما زاد الآمال في علاقة أكثر دفئا مع الغرب.وقال دينيس روس، الذي عمل كمساعد خاص للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، إن بزشكيان "يمثل موقفا أكثر واقعية وأقل تصادمية تجاه الخارج والداخل".ومع ذلك، أشار روس إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "سيفعل الكثير للحد" من الأجندة الدولية لبزشكيان. فصلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم في البلاد على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة.أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى.وفي عهد بزشكيان، قال مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، "أعتقد أن احتمالات تحقيق اختراق دبلوماسي ستزداد"، في إشارة إلى إمكانية التواصل مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي والعقوبات على البلاد.وكان بزشكيان قال إنه عازم على وضع سياسة للمشاركة الدولية ويدعم تخفيف العلاقات مع الغرب بهدف إنهاء العقوبات.وقال أيضا إنه يريد تعزيز التواصل مع معظم الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم – باستثناء إسرائيل – لكنه حذر من الاعتماد كثيرا على التحالفات مع روسيا والصين.وقال فايز إن بزشكيان لم يطرح أي مقترحات محددة في السياسة الخارجية وهو صريح إلى حد ما بشأن افتقاره إلى الخبرة الدولية.لكن كبير مستشاري السياسة الخارجية لحملته كان محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الأسبق الذي توسط في اتفاق نووي مع القوى العالمية في عام 2015، وهو دبلوماسي ذكي يتحدث الإنكليزية ويعيش في الولايات المتحدة.ونفى ظريف، السبت الماضي ، في تدوينة على منصة "أكس" أن يكون تلقى تعليمات من المرشد الأعلى بدعم بزشيكان في الانتخابات. وقال إنه لم يكن لديه " أي لقاء مع القيادة ولم أتلق منه أي رسالة".إلى ذلك، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية، أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية أوقفت محامياً إيرانياً مقرباً من حملة الرئيس بزشكيان، كان انتقد علناً كيفية تعامل الحكومة مع احتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني.وذكرت وكالة "ميزان"، المنصة الإعلامية للجهاز القضائي، الأحد، أن محسن برهاني كان قد حكم عليه سابقاً ولكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل حول قضيته أو فترة سجنه. (وكالات ـ الحرة)