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عربي-دولي

خوفاً من "كارثة انتخابية".. قيادات ديمقراطية تأمل بانسحاب بايدن قبل يوم الجمعة

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:59
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رغم تزايد الدعوات المطالبة بانسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي بعد أدائه الكارثي أثناء المناظرة أمام منافسه اللدود الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن الرئيس بايدن يصر على أنه سيستمر في سباق البيت الأبيض حتى نهايته.
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ويخشى الديمقراطيون من "كارثة انتخابية" إذا استمر بايدن في السباق، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" Axios، إذ عبّر بعضهم عن آمالهم بانسحاب بايدن بحلول يوم الجمعة.
وأثناء توجهه لتجمع انتخابي في بنسلفانيا، أصر الرئيس بايدن على أنه الشخص الذي سيعيد توحيد البلاد إذا انتخب لفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض، قائلا إنه "مستعد للوظيفة".

وخلال تجمع انتخابي آخر في فيلاديلفيا، مازح بايدن الجمهور حول سنه، قائلا: "أعلم أنني أبدو في الأربعين من عمري.. لكنني أعرف أنني على قيد الحياة".
ودعا عدد من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب الرئيس الأميركي بايدن إلى التخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه، وذلك خلال مكالمة خاصة عقدها معهم زعيم الأقلية حكيم جيفريز، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو" Politico عن أشخاص شاركوا في هذه المكالمة.

النائب جيرولد نادلر كان واحدا من الذين حضروا الاجتماع، بحسب تقرير آخر لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، وشدد خلال الاجتماع على أن الوقت حان لانسحاب بايدن.

وبحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس" Axios، عبّرت بعض القيادات الديمقراطية عن آمالهم بانسحاب بايدن بحلول يوم الجمعة.
وقال عضو الكونغرس الديمقراطي آدم شيف في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" NBC ، إن الرئيس بايدن قد يخسر أمام ترامب بسبب العمر. وأضاف بقوله: "إما أن يفوز بايدن بأغلبية ساحقة، أو عليه أن يمرر الشعلة"، مشيرا إلى أن "كامالا هاريس يمكن أن تفوز بأغلبية ساحقة ولكن بايدن يحتاج إلى اتخاذ قرار" بشأن ذلك، كما قال.

وقال لويد دوغيت، نائب ديمقراطي عن تكساس: "تمنيت لو منحت المناظرة ضد ترامب زخما لبايدن لكن ذلك لم يحدث".
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