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عربي-دولي

أصوات انفجارات هزّت كييف.. ضربة روسية تطال مطارا أوكرانيًا ومستشفى للأطفال (صور وفيديو)

Lebanon 24
08-07-2024 | 05:34
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تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، ما إدى إلى قوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

ونشرت مواقع التواصل الأوكرانية صورا ومقاطع لأصوات انفجارات متكررة في مدينة كييف ومقاطعتها، ومدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وأوديسا جنوب غربها، ومدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن انفجارا وقع في مصنع نوفوكراماتورسك للمعدات الثقيلة الذي يعد من أكبر المصانع في العالم. 

وذكرت المصادر أنه تم نشر صواريخ "باتريوت" أيركية في مطار "جولياني" بكييف، وأن القصف الروسي للمطار استهدف "باتريوت" حصرا.
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بدوره، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى وجود أشخاص علقوا تحت أنقاض مستشفى للأطفال في كييف تعرّض لقصف روسي الإثنين.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أشخاص تحت الأنقاض وعدد الضحايا الدقيق لا يزال غير معروف"، مضيفاً: "حاليًا، يساعد الجميع، أطباء وأشخاص عاديون، في إزالة الأنقاض".
 
وأعلن زيلينسكي في وقت سابق، أنّ القوات الروسية أطلقت "أكثر من 40 صاروخاً" الإثنين على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف. (وكالات)
 
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