قتلى بسقوط سيارة من جسر على النيل: موكب زفاف يتحول إلى مأساة

Advertisement

قضى 3 أشخاص بحادث مأساوي أثناء موكب للاحتفال بزفاف في العاصمة المصرية القاهرة، حين انحرفت سيارتهم عن جسر وسقطت في نهر النيل، على ما أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأحد.وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن سيارة كانت تقلّ شقيقة العروس وصهرها وأربعة آخرين اصطدمت بحاجز معدني وسقطت على الطريق السريع قرب منطقة المعادي في جنوب القاهرة.وانتشلت فرق الإغاثة التي وصلت إلى المكان جثث شقيقة العروس واثنين من الركاب، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى إنقاذ اثنين آخرين، من بينهم زوج شقيقة العروس، الذي كان يقود السيارة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن السائق كان يقود سيارته بطريقة استعراضية على الجسر، قبل أن يفقد السيطرة على المركبة على ما يبدو.وكتب الصحفي عبد الرحمن عبادي على صفحته على فيسبوك أنه قبل غروب شمس الأحد كان يسابق الزمن على الطريق الدائري بالمنيب للحاق بموعد، قبل أن يغلق موكب سيارات حفل زفاف أمامه في منتصف الطريق أعلى نهر النيل بين مخرجي المنيب والمعادي.وقال: "حاولت المرور لكن إحدى سيارات الموكب أغلقت الطريق أمامي، أطل الشاب الذي يقود السيارة بأنه لن يتجاوزه أحد وبدأت السيارة تتحرك بصورة بهلوانية احتفالية، وما هي إلا لحظات حتى اقتحمت السيارة الحاجز الحديدي مندفعة نحو أعماق النيل في منتصف الكوبرى تماما".وأضاف: "من هول الموقف توقفت جميع السيارات وبدأ الجميع في النظر إلى الحاجز الحديدي المنهار ولا أثر للسيارة الغارقة، أكثر من 5 دقائق وجوم تام لا أحد يستوعب الموقف".وتابع أن "العروس خرجت من السيارة لاستطلاع الموقف، وما هي إلا دقائق حتى أدركت أن أشقائها في تلك السيارة الغارقة التي لم يستطع أحد أن يفعل لها شيئا".وتُعدّ مواكب الزفاف أمراً شائعاً في مصر، حيث تجوب السيارات المزينة الشوارع وتصدح منها الموسيقى، وغالباً ما تتخللها مظاهر قيادة متهورة على الطرقات.