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تحذيرات في ألمانيا من تأثير نتيجة الانتخابات الفرنسية على العلاقات

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:31
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رحب نائب المستشار الألماني روبرت هابيك في تصريحات اليوم الإثنين، بفوز اليسار على اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية، لكنه حذر من تحديات قد تواجه فرنسا وأوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية في المرحلة القادمة.
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وقال هابيك في شتوتغارت، "لا يمكننا أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ونغلق هذا الملف... علينا أن نراقب عن كثب ما سيحدث في فرنسا في المستقبل". 

كما لا يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، ميشائيل روت، مدعاة لوقف التحذير من خطر الشعبويين.

وقال روت في تصريحات للنسخة الإلكترونية لصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية، "لقد تم إيقاف مسيرة القوميين اليمينيين والمتطرفين اليمينيين. هذا إنجاز عظيم للفرنسيين... لكن لا يزال من السابق لأوانه وقف التحذير، لأن الشعبويين القوميين من اليمين واليسار أصبحوا أقوى من أي وقت مضى. وتيار الوسط أضعف من أي وقت مضى. وبذلك فشل إيمانويل ماكرون فشلاً ذريعاً".
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