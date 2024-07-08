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عربي-دولي

مليون منزل من دون كهرباء.. إعصار قوي يضرب أميركا وفيديو يوثّق المشهد

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:24
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وصل إعصار بيريل إلى تكساس الأميركية ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.
 
وبعد ساعات من وصول بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز "سنتر بوينت إنيرجي" في هيوستن.

وسرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.

بالتوازي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى منخفض استوائي الثلاثاء، ويتوجه نحو الشمال الشرقي.
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ووصلت العاصفة الولايات المتحدة بعد أن خلفت دمارا واسعا خلال الأسبوع الماضي في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.

وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية في مطاري هيوستن، وفقا لبيانات موقع "فلايت أوير".

كما تسبب إعصار بيريل في هطول أمطار غزيرة في أنحاء هيوستن بعد وصولها للشاطئ ومن المتوقع أن تجلب رياحا مدمرة إلى شرق تكساس بالقرب من لويزيانا مع تحرك العاصفة شمالا بعد وصولها إلى اليابسة. (سكاي نيوز عربية)


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