مليون منزل من دون كهرباء.. إعصار قوي يضرب أميركا وفيديو يوثّق المشهد

وصل إعصار بيريل إلى تكساس الأميركية ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي على طول ساحل تكساس مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وبعد ساعات من وصول بيريل لليابسة، أصبح نحو مليون منزل وشركة بدون كهرباء، وفقا لمركز "سنتر بوينت إنيرجي" في هيوستن.



وسرعان ما بدأت المياه المرتفعة في إغلاق الشوارع في أنحاء هيوستن، وصدرت تحذيرات من الفيضانات في منطقة واسعة من ساحل تكساس.



بالتوازي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تضعف قوة بيريل ويتحول إلى منخفض استوائي الثلاثاء، ويتوجه نحو الشمال الشرقي.