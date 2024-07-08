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الأونروا: الدمار والركام في كل مكان بشوارع خان يونس

Lebanon 24
08-07-2024 | 12:30
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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إن "الدمار في شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منتشر في كل مكان، والأبنية المتبقية معلقة بخيط رفيع، والحفر الضخمة على طول الطرق المليئة بالركام".
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وأرفقت مسؤولة الاتصالات بـ"الأونروا" لويز ووتردج، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، مقطعا مصورا يظهر الدمار في شوارع خان يونس الفارغة.
وفي معرض وصفها للوضع بخان يونس، قالت ووتردج: "في كل مكان تنظر إليه، الدمار".
وأضافت المسؤولة الأممية: "أثناء القيادة عبر خان يونس اليوم، تجد أي مباني متبقية معلقة بخيط رفيع، وحفر ضخمة على طول الطرق المليئة بالركام، والأمل ضئيل لأولئك الذين بقوا هنا".
كما سلطت ووتردج الضوء على المنظر المألوف للعائلات الفلسطينية اليائسة بغزة وهي تحتمي في مدرسة مدمرة تابعة للوكالة. (الاناضول)
 
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