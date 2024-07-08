الحوثيون يوجهون ضربة جديدة لإسرائيل.. هدف حيوي في مرماهم

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أعلن الحوثيون، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوّ الاسرائيلي بحق أبناء الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".