Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يوجهون ضربة جديدة لإسرائيل.. هدف حيوي في مرماهم

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1220620-638560758333510081.jpg
Doc-P-1220620-638560758333510081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحوثيون، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوّ الاسرائيلي بحق أبناء الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".
Advertisement


وأضاف البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-07-08
16:35 | 2024-07-08
16:10 | 2024-07-08
15:30 | 2024-07-08
15:25 | 2024-07-08
15:00 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24