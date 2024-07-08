البيت الأبيض: بايدن لا يُعالج من الشلل الرعاش

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قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيباً متخصصاً في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم.وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشَف منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترمب في 27 حزيران.وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة، الذي نشر في الآونة الأخيرة بحثاً عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.ورفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحافي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية.وأكدت أنه لا يعالَج من الشلل الرعاش. (الشرق الأوسط)