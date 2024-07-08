Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: بايدن لا يُعالج من الشلل الرعاش

Lebanon 24
08-07-2024 | 16:35
A-
A+

Doc-P-1220627-638560778274209880.jpeg
Doc-P-1220627-638560778274209880.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتلقى العلاج من مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن طبيباً متخصصاً في هذا المرض زار البيت الأبيض ثماني مرات العام المنصرم.
Advertisement
وتزايدت المخاوف من احتمال معاناة الرئيس من مرض لم يُكشَف منذ تعثر بايدن في مناظرته مع الجمهوري دونالد ترمب في 27 حزيران.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن سجلات زوار البيت الأبيض تظهر أن الدكتور كيفن كانارد، طبيب الأعصاب المتخصص في اضطرابات الحركة، الذي نشر في الآونة الأخيرة بحثاً عن مرض الشلل الرعاش، زار البيت الأبيض ثماني مرات منذ الصيف الماضي وحتى ربيع هذا العام.
ورفضت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحافي تأكيد زيارة كانارد، قائلة إنها تريد احترام خصوصية جميع المشاركين لأسباب أمنية.
وقالت إن بايدن خضع لفحص طبيب أعصاب ثلاث مرات ضمن فحوصه البدنية السنوية.
وأكدت أنه لا يعالَج من الشلل الرعاش. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-07-08
16:10 | 2024-07-08
15:48 | 2024-07-08
15:30 | 2024-07-08
15:25 | 2024-07-08
15:00 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24