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عربي-دولي

السعودية: حريصون على استئناف المفاوضات الخاصة في السودان

Lebanon 24
08-07-2024 | 17:18
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التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، يوم الإثنين، نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي في بورتسودان.

وأكد نائب وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار للسودان، وما يتطلبه ذلك من تهدئة وتغليب للحكمة وضبط النفس.
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كذلك أشار المسؤول السعودي إلى حرص المملكة على استئناف المفاوضات وإبداء المرونة والتجاوب مع المبادرات الإيجابية والإنسانية، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أكد الخريجي للبرهان ترحيب المملكة ودعمها لجميع الجهود الأممية والدولية الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وللجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، التي من شأن تضافرها الدفع نحو استكمال ما تم التوصل إليه في جدة 1، وجدة 2.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين عوض في تصريح صحفي إن "المباحثات تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة".

وأضاف عوض أن "رئيس المجلس السيادي أكد حرص السودان على إنجاح منبر جدة باعتباره أساسا يبنى عليه"، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في مايو 2023، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية.
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