ادعى انها كانت غطاء لارهابيين.. جرحى بقصف للجيش للاسرائيلي على مدرسة في غزة

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قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة في وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى الفلسطينيين.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، إن 15 جريحا أصيبوا جراء غارة إسرائيلية على مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة.من جانبه، قال مصدر في مستشفى العودة بالنصيرات لوكالة فرانس برس إن المستشفى "استقبل عددا من الجرحى" الذين أصيبوا في القصف الذي طال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الإثنين-الثلاثاء "إرهابيين كانوا يستخدمون مدرسة" تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة "غطاء".وقال الجيش في بيان إنه "بناءً على معلومات استخباراتية وباستخدام ذخيرة دقيقة، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عددا من الإرهابيين الذين كانوا يقومون بأنشطة إرهابية، مستخدمين مباني مدرسة في منطقة النصيرات غطاء".وكانت حركة حماس قد أعلنت استشهاد 16 شخصا السبت الماضي في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة وتؤوي نازحين في وسط قطاع غزة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابيين".(سكاي نيوز)