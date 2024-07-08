بايدن يبدأ أسبوعا حاسما لمصيره السياسي

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أسبوع جديد يبدأه الرئيس الأميركي جو بايدن في المعركة من أجل بقائه السياسي، تحت أنظار الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها والمتوقع مشاركتها في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن، بدعوته الديمقراطيين إلى الاتحاد خلف ترشحه للرئاسة.ودعا بايدن أمس الاثنين البرلمانيين الديمقراطيين المجتمعين في واشنطن في دورة برلمانية جديدة إلى "الاتحاد" خلف ترشحه، الذي اهتز بعد مناظرته الفاشلة أمام منافسه دونالد ترامب قبل عشرة أيام.وكتب الرئيس الأميركي: "رغم التكهنات في الصحافة وأماكن أخرى، تصميمي ما زال قوياً للاستمرار في السباق"، معتبراً في رسالة إلى البرلمانيين أنه "آن الأوان للاتحاد وللمضي قدماً كحزب موحد وإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب".وأعرب بايدن عن ثقته بأن الناخبين ما زالوا يدعمونه رغم القلق بشأن كِبر سنه بعد أدائه السيّئ في المناظرة.وقال بايدن خلال برنامج تلفزيوني على شبكة "إم. إس. إن. بي. سي" إنه عقد تجمعات انتخابية عدة بعد المناظرة "للتأكد من أنني كنت على حق في أن الناخب العادي ما زال يريد جو بايدن، وأنا واثق من أنهم يريدون ذلك".كما هاجم بايدن المتمردين في حزبه قائلاً: "هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب ألا أترشح فليتحدّوني.. في مؤتمر الحزب" الديمقراطي في أغسطس.وأضاف "لا يهمني ما يفكر فيه أصحاب الملايين"، كما قال إنه على قناعة بأنه سيحصل على دعم "الناخب العادي" ويرى في نتيجة الانتخابات التشريعية الفرنسية نافذة أمل.وأوضح قائلاً أن "فرنسا رفضت التطرف" خلال الانتخابات التشريعية وأن الديمقراطيين "سيرفضونه أيضاً" في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: "لم أعرف في حياتي مرشحاً أكثر تطرفاً" من دونالد ترامب.لكن بعد عشرة أيام من مناظرته الفاشلة في مواجهة دونالد ترامب، لم يتمكّن الرئيس الأميركي بعد من إقناع معسكره بأنها كانت مجرد "أمسية سيئة".وفي حين تتواصل الضغوط لسحب ترشّحه للرئاسة، فإن الديمقراطي البالغ من العمر81 عاماً لا يظهر أي نية للاستسلام، بل يعمل بأقصى جهده في حملته الانتخابية.وخطّط بايدن الذي لم يشاهد بهذا النشاط منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية في نيسان 2023، للقيام برحلات إلى ميشيغان في 12 تموز ثم إلى تكساس ونيفادا خلال الأسبوع المقبل.كذلك، يستضيف بايدن اجتماعاً لحلف شمال الأطلسي في واشنطن من الثلاثاء إلى الخميس في مناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.(العربية)