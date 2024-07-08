ترامب يبحث عن نائب ينضم له.. وهؤلاء أبرز المرشحين

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من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قريبا عن نائب له ينضم إلى حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024.وقالت مجلة إيكونوميست الأميركية إن ترامب "يستعد لإعلان ضخم في وقت انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يبدأ في الخامس عشر من يوليو".ونشرت المجلة قائمة بأبرز المرشحين ومواقفهم من الرئيس الجمهوري السابق.-دوغ بيرغم (68 عاما): هو حاكم ولاية نورث داكوتا ورجل أعمال، وتعتبر "ثروته الهائلة مصدر جذب كبيرا لترامب". وهو أيضا معتدل نسبيا، ما يساعد في تهدئة الجمهوريين الذين يشعرون بعدم الارتياح لتصرفات ترامب غير المتوقعة.-بن كارسون (72 عاما): هو جراح الأعصاب، خريج جامعة يل الذي خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في سباق عام 2016.ولفت انتباه ترامب أثناء مناظرة معه في سباق 2016، وعينه لاحقا وزيرا للإسكان والتنمية الحضرية بعد توليه الرئاسة. وهو من أعضاء إدارة ترامب القلائل الذين لم يقيلهم ترامب، ما يشير إلى أنه يتمتع بالولاء والخضوع الذي يتوق إليه الرئيس السابق. وقد يساعد في كسب الناخبين السود الأكبر سنا والمسيحيين.-توم كوتون (47 عاما): يشغل حاليا في مجلس الشيوخ عضوية اللجنة الفرعية للعدالة الجنائية ومكافحة الإرهاب، ولجنة الاستخبارات، ولجنة القوات المسلحة. لم يتفق دائما مع ترامب. ولكن في أوقات أخرى، التزم الصمت عندما تعارضت آراؤه مع آراء ترامب.-ماركو روبيو (53 عاما): هو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا الذي يتمتع بخبرة كبيرة في واشنطن، وباعتباره ابنا متدينا لمهاجرين كوبيين، فقد يساعد ترامب على استقطاب الأميركيين من أصل لاتيني والمسيحيين.-تيم سكوت (58 عاما): هو السيناتور الجمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، الذي ينحدر من أسرة فقيرة ويطرح دائما فكرة أن أي شخص يمكنه أن يرقي نفسه بنفسه، وسيساعد ترامب في التعامل مع المسيحيين والأميركيين السود.