مع اشتعال الجبهات.. الجيش الإسرائيلي يحذّر: علينا الاستعداد لما هو قادم

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حذّر القائد الجديد للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، اللواء آفي بلوت، من أن على إسرائيل الاستعداد لما هو قادم.وأكد بلوت خلال حفل نقل المهام إليه في المنصب الجديد خلفا للواء يهودا فوكس، على أن الحملات العسكرية في جبهات متعددة تهدد بالامتداد إلى المنطقة الوسطى، في إشارة منه إلى التصعيد شمالا مع حزب الله، وغربا العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتوترات الضفة الغربية إلى الشرق.كما شدد مساء أمس الاثنين، على أن تلك الحملات عرضة للتطور والتوسع، ويجب على القيادة الإسرائيلية الاستعداد لمثل هذا السيناريو.وقال: "الرياح القادمة من الشرق قاتمة لا أعرف ما الذي سيأتي به المستقبل".الضفة الغربية خطربدوره، رأى خلفه يهودا فوكس، خلال الحفل أن الجيش يجب أن يقدم إجابات "مؤلمة" للإسرائيليين حول هجوم السابع من تشرين الأول.وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على ثقافة التقارير الاستقصائية القاطعة، وأنه يجب أن لا يخشى القادة النظر مباشرة إلى الحقيقة، ولفق تعبيره.كما حذر فوكس من جرائم يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، واصفا إياها بـ"الجريمة القومية تحت غطاء الحرب، والرغبة في الانتقام، حيث زرعت الكارثة والخوف لدى المواطنين الفلسطينيين الذين لم يشكلوا أي تهديد".وقال إن ما يجري في الضفة الغربية "خطر على إسرائيل".جاءت هذه التحذيرات بينما تشتعل الجبهات، إذ تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة من شماله لجنوبه، وعند لبنان الاشتباكات مع حزب الله لم تتوقف، والضفة أيضاً تشهد توترات كبيرة.وتأتي هذه التحذيرات في وقت يجتمع فيه الوسطاء لإيجاد حل، حيث أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين الاثنين، أن اثنين من المسؤولين الأميركيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، مضيفاً أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.(العربية)