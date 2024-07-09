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عربي-دولي

إيران تتوسع في إنتاج الصواريخ.. وصور من الفضاء تكشف!

Lebanon 24
09-07-2024 | 00:55
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أظهرت صور حديثة عبر الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين للصواريخ الباليستية، وقدر باحثان أميركيان أن التوسعات تهدف إلى زيادة إنتاج الصواريخ، وهو ما أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار.
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Satellite photo show Iran expanding missile production, sources say


وكشفت الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز للأقمار الصناعية التجارية لحامية "مدرس" العسكرية في آذار، ومجمع "خوجير" لإنتاج الصواريخ في نيسان، أكثر من 30 مبنى جديدا في الموقعين القريبين من طهران. وأظهرت الصور التي اطلعت عليها رويترز، أن العديد من المباني محاطة بسواتر ترابية كبيرة.

وقال جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، إن مثل هذه الأعمال مرتبطة بإنتاج الصواريخ ومصممة للحيلولة دون أن يؤدي انفجار في إحدى البنايات إلى تفجير مواد شديدة الاشتعال في مباني قريبة.
 
 
Satellite photo show Iran expanding missile production, sources say


وذكر لويس، بناء على صور المنشأتين، أن التوسعات في خوجير بدأت في آب من العام الماضي وفي حامية "مدرس" في تشرين الأول.

ويقول خبراء إن الترسانة الإيرانية هي الأكبر بالفعل في الشرق الأوسط، وتقدر بأكثر من ثلاثة آلاف صاروخ من بينها طرز مصممة على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية. وأكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين، طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا، حدوث توسعات في حامية "مدرس" ومجمع خوجير لزيادة إنتاج الصواريخ الباليستية التقليدية.

وذكر مسؤول إيراني ثان أن بعض المباني الجديدة ستتيح أيضا مضاعفة إنتاج الطائرات المسيرة. وأضاف المصدر أن طائرات مسيرة ومكونات صواريخ ستباع لروسيا، وسيُزود الحوثيون بطائرات مسيرة وحزب الله بصواريخ.

وقال الباحثان الأميركيان في مقابلتين منفصلتين إن الصور لم تظهر أنواع الصواريخ التي ستنتج في المنشأتين الجديدتين، وهما قيد الإنشاء على ما يبدو. (الحرة)

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