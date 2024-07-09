إيران تتوسع في إنتاج الصواريخ.. وصور من الفضاء تكشف!

أظهرت صور حديثة عبر الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في منشأتين إيرانيتين رئيسيتين للصواريخ الباليستية، وقدر باحثان أميركيان أن التوسعات تهدف إلى زيادة إنتاج الصواريخ، وهو ما أكده ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار.

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وكشفت الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز للأقمار الصناعية التجارية لحامية "مدرس" العسكرية في آذار، ومجمع "خوجير" لإنتاج الصواريخ في نيسان، أكثر من 30 مبنى جديدا في الموقعين القريبين من طهران. وأظهرت الصور التي اطلعت عليها رويترز، أن العديد من المباني محاطة بسواتر ترابية كبيرة.



وقال جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، إن مثل هذه الأعمال مرتبطة بإنتاج الصواريخ ومصممة للحيلولة دون أن يؤدي انفجار في إحدى البنايات إلى تفجير مواد شديدة الاشتعال في مباني قريبة. وكشفت الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز للأقمار الصناعية التجارية لحامية "مدرس" العسكرية في آذار، ومجمع "خوجير" لإنتاج الصواريخ في نيسان، أكثر من 30 مبنى جديدا في الموقعين القريبين من طهران. وأظهرت الصور التي اطلعت عليها رويترز، أن العديد من المباني محاطة بسواتر ترابية كبيرة.وقال جيفري لويس من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، إن مثل هذه الأعمال مرتبطة بإنتاج الصواريخ ومصممة للحيلولة دون أن يؤدي انفجار في إحدى البنايات إلى تفجير مواد شديدة الاشتعال في مباني قريبة.