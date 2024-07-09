غداة الهجمات الصاروخية.. قتلى روس بقصف أوكراني على بيلغورود

قتل 4 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود الحدودية الروسية في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أعلن حاكم المنطقة الثلاثاء.

وقال فياتشسلاف غلادكوف في منشور على تلغرام: "مرت 24 ساعة صعبة جدا على منطقة بيلغورود. قضى 4 أشخاص وأصيب 20 بجروح لا يزال 17 منهم في مرافق طبية بينهم اثنان في حالة حرجة".

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وكان رئيس بلدية بيلغورود، العاصمة الإدارية للمنطقة، قد أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية شنت هجمات ليلا في أنحاء المنطقة.





وقال فالنتان ديميدوف على تلغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية تواصل مهاجمة قرى منطقة بيلغورود".

وأفاد مسؤولون روس بوقوع هجمات في مناطق أخرى في الغرب، من بينها كورسك وفورونيغ وفولغوغراد وروستوف وأستراخان.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 38 مسيّرة أوكرانية ليلا في مناطق قرب الحدود.





وقالت الوزارة في منشور على تلغرام إن "أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت ثلاث مسيرات فوق منطقة بيلغورود و7 مسيرات فوق منطقة كورسك واثنتين فوق منطقة فورونيغ و21 فوق روستوف و5 فوق منطقة أستراخان".

وذكر حاكم أستراخان إيغور بابوشكين أن أوكرانيا قامت بـ"محاولة واسعة النطاق لمهاجمة أهداف بمسيّرات" في شمال المنطقة، مؤكدا "التصدي للهجوم بنجاح".

وجاء الهجوم غداة هجمات صاروخية روسية، الإثنين، على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال، وجرح أكثر من 170 بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وألحقت الضربات أضرارا بنحو 100 مبنى من بينها مدارس ومستشفى للأطفال. (سكاي نيوز)