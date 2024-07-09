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عربي-دولي
بعد تصريحاته أمس عن الحكومة الإسرائيلية.. وعد من نتنياهو لبن غفير
Lebanon 24
09-07-2024
|
02:01
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أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، ان "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعده بالانضمام إلى منتدى أمني محدود يعمل على إنشائه".
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله: "أريد إجراء تغييرات في الحكومة الأمنية المصغرة وسأعطل عملها إذا لم أنضم إليها".
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وأمس الإثنين، قال بن غفير في تصريح له: "عندما يتصرف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كأنها حكومة رجل واحد ويتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه في الحكومة ويفرغ اجتماعات مجلس الوزراء من مضمونها، فهذا أمر لا يطاق".
وتابع الوزير اليميني المتطرف: "على رئيس الوزراء أن يفهم أن تعبير حكومة اليمين ليس تعبيرا فارغا، وأن مواقف أعضاء الحكومة لها وزن أيضا".
وأردف بن غفير: "لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير. لهذا السبب فإن مطلبنا بالدخول إلى مجلس إدارة الحرب، الذي يدار الآن كحكومة، ما زال قائما".
ويحاول نتنياهو إبعاد بن غفير، المعروف بآرائه المتطرفة، عن دائرة صنع القرار الضيقة فيما يتعلق بحرب غزة والصراع مع حزب الله.
ويتعرض نتنياهو لضغوط كبيرة من اليمين المتطرف لرفض اتفاق وقف القتال وتبادل الرهائن في غزة، ويبدو أنه يرضخ لها في بعض الأحيان خشية سقوط حكومته.(سكاي نيوز)
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