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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية تحذر: أوامر الإخلاء في غزة تعيق إسعاف المصابين

Lebanon 24
09-07-2024 | 04:37
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير وأنه لا مكان آمناً في القطاع المحاصر.

وأوضح أن التقارير الأخيرة بشأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في مدينة غزة تعيق بشكل كبير جهود إسعاف المصابين.
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وأشار غيبريسوس في تغريدة على موقع "إكس" إلى أن مستشفى الأهلي "المعمداني" ومستشفى "أصدقاء المريض" في غزة قد خرجا عن الخدمة، وتم إجلاء المرضى أو إحالتهم إلى مستشفى "كمال عدوان" ومستشفى "الإندونيسي" اللذين يعانيان من نقص في الوقود والأسرة والإمدادات الطبية.

وأضاف أن مستشفى "الإندونيسي" يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية.

وقال غيبريسوس: "مستشفى الحلو يقع ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء، ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي، بينما يقع مستشفيا الصحابة والشفاء بالقرب من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن. كما توجد 6 نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء".

وأضاف أن هذه المستشفيات والمرافق الطبية قد تتوقف عن العمل بشكل سريع بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها. وطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في غزة، وسط موجة نزوح كبيرة في مناطق شرق غزة، فيما تتواصل المعارك والاشتباكات في حي الشجاعية ومدينة رفح.(سكاي نيوز)


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