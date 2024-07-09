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إقتصاد

خبر عاجل يتعلّق بمطارات باريس... إليكم ما تقرّر اليوم

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:55
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دعا عمال المطارات في فرنسا إلى الإضراب قبل أسبوع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وأعلنت النقابات التي تمثل العاملين في مجموعة مطارات باريس، والتي تدير مطاريّ "أورلي" و"شارل ديغول" أنها تُخطط للإضراب في 17 تموز، لزيادة الضغط على الإدارة لتلبية المطالب المتعلقة بالأجور وظروف العمل.
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وتطالب النقابات بعلاوة خاصة وموارد إضافية لجميع موظفي المطارات، خلال فترة الألعاب الأولمبية من 26 حزيران إلى 11 اب. (روسيا اليوم)
 
 

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