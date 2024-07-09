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عربي-دولي

بينها 5 مناطق عربيّة... تعرفوا إلى أكثر 10 أماكن حرارة في العالم

Lebanon 24
09-07-2024 | 07:00
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ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نشرت قائمة بأكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض لعام 2024.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فهذه أكثر 10 مناطق حرارة في العالم لعام 2024، وتم تصنيفها من الأكثر إلى الأقل حرارة:
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1- فرن كريك - وادي الموت في الولايات المتحدة الأميركية: 56.7 درجة مئوية
2- قبلي في تونس: 55 درجة مئوية
3- الأهواز في إيران: 54 درجة مئوية
4- طيرات تسفي في إسرائيل: 54 درجة مئوية
5- مطربة في الكويت: 53.9 درجة مئوية
6- البصرة في العراق: 53.9 درجة مئوية
7- توربت في باكستان: 53.7 درجة مئوية
8- بوابة الجزيرة الحدودية في الإمارات العربية المتحدة: 52.1 درجة مئوية
9.مكسيكالي في المكسيك: 52 درجة مئوية
10- جدة في المملكة العربية السعودية: 52 درجة مئوية

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