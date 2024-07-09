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عربي-دولي
"شبكة غير مسبوقة من الأنفاق"... الجيش الإسرائيلي يكتشف "حصن فيلادلفيا" في رفح
Lebanon 24
09-07-2024
|
07:08
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملية رفح على شبكة غير مسبوقة من الأنفاق التي تربط مصر وجنوب غزة على طول محور فيلادلفيا.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه تم اكتشاف النفق الضخم المكون من ثلاثة طوابق مختلفة، في منطقة تقع جنوب غزة يربط مصر برفح في غزة، ومن بين البنى التحتية تحت الأرض أدهشهم اكتشاف نفق مكون من 3 طوابق مختلفة أطلق عليه اسم "حصن فيلادلفيا".
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ووفقا لتقرير المراسل السياسي للصحيفة العبرية شيريت أفيتان كوهين ، فخلال النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي في رفح، تم اكتشاف شبكة معقدة وغير مسبوقة من الأنفاق بين مصر نفسها وجنوب غزة.
وفي وسط شبكة الأنفاق التي تربط المناطق، تم الكشف أيضا عن نفق ضخم تم حفره بعمق كبير وتم بناؤه على ثلاثة مستويات مختلفة من الأنفاق، وهو ما سمح على ما يبدو بتهريب لكميات هائلة من المعدات أو الأسلحة أو الذخيرة أو أي شيء آخر.
وحسب موقع " srugim" الإخباري الإسرائيلي، فقد أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه أي معلومات على الإطلاق حول فعالية شبكة الأنفاق بين مصر وغزة، في حين توقع الجيش العثور على أنفاق تهريب بسيطة بدلا من ذلك، على عكس أنفاق القتال والتحصينات التي تم إنشاؤها في غزة كجزء من التحضير ليوم المعركة.
وأضاف الموقع العبري أن الجيش غير مطلع على شبكة أنفاق التهريب في العمق مؤكدا أنها شبكة غير مسبوقة في التعقيد.
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