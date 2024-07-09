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عربي-دولي

بوتين قلّد مودي أرفع أوسمة روسيا وأقدمها

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:35
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قلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسام "القديس أندراوس" أرفع أوسمة الدولة الروسية وأقدمها، بموجب مرسوم خاص أصدره عام 2019.


وقال بوتين في حفل التكريم: "إن تقليد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وسام القديس أندريه، والذي يقلد للشخصيات الحكومية والمسؤولين البارزين في الدول الأجنبية لقاء خدماتهم الفذّة. نقدمه اليوم في الكرملين في احتفال مهيب".
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وأضاف بوتين: "الصديق العزيز، إن تقليدكم هذا الوسام تقديرا لإسهاماتكم في مجال التعاون والتفاهم بين شعبينا حيث تقفون دائما إلى جانب مد الجسور منذ كنتم وزيرا للخارجية. وقد ساهمتم دائما في أن تحمل العلاقات بين البلدين طابعا استراتيجيا متميزا".

وأضاف: "بفضلكم تم تنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء".

وقال يوتين لمودي: "دعمكم لحماية الحقوق الدولية وبناء عالم متعدد الأقطاب والحفاظ على الأمن الدولي والإقليمي، ونحن نتعاون معكم في مجموعة "بريكس" وفي "منظمة شنغهاي للتعاون". أهنئكم بهذا الوسام الروسي وأتمنى لكم النجاح".


من جهته عبّر رئيس الوزراء مودي في كلمته عن "امتنانه وشكره على هذا الشرف الرفيع بتقليده هذا الوسام".
وقال مودي: "إنه شرف تقليد الشعب الهندي المكون من مليار و400 مليون مواطن واعتراف بالعلاقات الوطيدة بين شعبينا".
وأشار مودي إلى أنه خلال السنوات ال25 الأخيرة تعزّزت العلاقات بين روسيا والهند في شتى المجالات.
ولفت مودي إلى أن "كل حقبة تحمل مراحل جديدة وإنجازات جديدة نطوّرها في إطار العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا. وقد قمتم، فخامة الرئيس بوتين، بتعزيز هذه العلاقات، المبنية على الشراكة بين الشعبين التي تمنح الأمل في المستقبل لمواطني البلدين، لتصبح أساسا لهذا المستقبل".

وأضاف مودي: "لقد قمنا بتبني قرارات جديدة اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات، فعلاقاتنا مهمّة للغاية ليس فقط بالنسبة لبلدينا، وإنما ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعالم أجمع".
وتابع: "في إطار التطورات الحالية فإن الشراكة بين الهند وروسيا تكتسب أهمية كبيرة، ونحن نسعى لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الأمن والسلام حول العالم".
واختتم مودي كلمته: "نيابة عن مليار و400 مليون مواطن هندي أتقدم بالشكر والامتنان لكم وللشعب الروسي". (روسيا اليوم)
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