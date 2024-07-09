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عربي-دولي
ألمانيا تدعو لتشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي
Lebanon 24
09-07-2024
|
11:40
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده قدمت 3 منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تخطو دولا أخرى الخطوة نفسها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الثلاثاء، مطار برلين براندنبورغ الدولي قبل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".
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وأضاف أن "روسيا، كبرى دول أوروبا، اعتدت على أراضي أوكرانيا، ثاني أكبر دولة أوروبية، لضمها بطريقة إمبريالية تقليدية".
وأوضح أنه يؤيد تقديم دعم واسع النطاق لأوكرانيا، مؤكدا أنهم سيقفون بجانب كييف طالما كانت هناك حاجة لذلك.
وأفاد بأن ألمانيا قدمت حتى الآن 3 منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" لأوكرانيا، كي تدافع عن نفسها.
وطالب المستشار الألماني الدول الأخرى بخطو خطوات مشابهة لبلاده في تقديم المزيد من منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا. (الأناضول)
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