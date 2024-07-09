Advertisement

عربي-دولي

السعودية تؤكد ضرورة تعزيز النظام الدولي ليكون حصناً ضد الصراعات

Lebanon 24
09-07-2024 | 15:10
A-
A+

Doc-P-1220962-638561598133946519.jpeg
Doc-P-1220962-638561598133946519.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، أهمية تعزيز النظام الدولي القائم ليكون حصناً ضد الفوضى والصراعات، وتوفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات.
Advertisement
وقال لدى مشاركته عبر الاتصال المرئي في «ملتقى الخليج للأبحاث» الرابع عشر، بمدينة كامبريدج البريطانية، إن الصراعات التي تلوح في الأفق تلقي بظلالها على التطلعات نحو الرخاء والتقدم، مشيراً إلى أهمية التحلي بضبط النفس والحكمة والبصيرة في جميع الأفعال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والحل السلمي للنزاعات.
وتطرق الأمير فيصل بن فرحان إلى دور السعودية في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون، وسعيها لبناء جسور التفاهم والتضامن التي تتجاوز الحدود والانقسامات، للوصول إلى بيئة حاضنة للابتكار والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم.
وشدد على الحاجة الملحة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة معترف بها، عاداً أعمال العنف وإراقة الدماء المستمرة في غزة بمثابة تذكير بالتكلفة الإنسانية الباهظة للصراع، والحاجة الملحة إلى حل دائم له. وجدد وزير الخارجية السعودي مطالبة بلاده ودعوتها المستمرة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بالحوار والمفاوضات وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
(الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2024-07-09
18:00 | 2024-07-09
16:35 | 2024-07-09
16:00 | 2024-07-09
15:47 | 2024-07-09
15:47 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24