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أكد المحلل العسكري الأميركي دانييل ديفيس أن "أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا في ساحة المعركة بغض النظر عن الموارد التي تمتلكها، وفرصة كييف في قلب ميزان القوى لصالحها ضئيلة للغاية".وقال الكولونيل الأمير كي المتقاعد ديفيس في مقال لمجلة "National Interest الأميركية": "في المستقبل المنظور، لا يوجد خيار يمكن لأوكرانيا من خلاله إلحاق هزيمة عسكرية غير مشروطة بروسيا، بغض النظر عن الموارد التي تمتلكها. فروسيا كبيرة جداً ومزودة بموارد جيدة ومجهزة بشكل جيد للغاية بحيث لا تستطيع أوكرانيا هزيمتها".وكما يشير المحلل، فإن "روسيا عبارة عن عملاق يتمتع بالعديد من نقاط القوة: "احتياطيات ضخمة" من الموارد الطبيعية، والعديد من الحلفاء الحيويين، وقاعدة صناعية عسكرية قوية ومتوسعة".وقال ديفيس: "يجب على كييف أن تلجأ على الفور إلى روسيا بنيّة إنهاء الصراع من خلال المفاوضات وتعرض "تجميد" مواقع القتال الحالية، كما يجب على أوكرانيا الموافقة على حل "مسألة السيادة على المناطق الأربع، التي أعيد توحيدها مع روسيا، بعد خمس سنوات من انتهاء الأعمال القتالية ومن خلال الوساطة الدولية. مشيرا إلى أن تحقيق مثل هذه النتيجة سيكون على الأرجح مهمة مستحيلة بالنسبة لكييف".