تايوان رصدت 37 طائرة صينية في محيط الجزيرة

أعلنت تايوان اليوم أنها رصدت 37 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة كانت متجهة نحو منطقة "غرب المحيط الهادئ" للانضمام إلى حاملة طائرات صينية في إطار تدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس": "إنها رصدت قرابة الساعة 9,30 بالتوقيت المحلي (1,30 ت غ) الأربعاء 37 طائرة صينية في محيط تايوان بينها مقاتلات وقاذفات ومسيّرات".

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من بين الطائرات العسكرية الـ37، قامت 36 باجتياز الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل الى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.

أضافت الوزارة: "إن هذه الطائرات كانت متجهة نحو غرب المحيط الهادئ مستخدمة مجالنا الجوي الجنوبي والجنوبي الشرقي لتنضم إلى حاملة الطائرات شاندونغ في إطار تدريب بحري وجوي".

وقال وزير الدفاع ويلينغتون كو للصحافيين :"إن حاملة الطائرات لم تمر عبر قناة باشي، وهو ممر مائي يقع قبالة الطرف الجنوبي لتايوان وتعبر من خلاله السفن الصينية المتجهة عادة الى المحيط الهادىء".



أضاف :"لقد اتجهت أكثر الى الجنوب، الى قناة بالينتانغ في اتجاه غرب المحيط الهادىء" في إشارة الى هذا الخط البحري الواقع في شمال جزيرة بابويان في الفيليبين، على بعد حوالى 250 كيلومترا جنوب باشي.