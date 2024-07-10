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عربي-دولي

موسكو: على مجلس الأمن بحث رفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية فورا

Lebanon 24
10-07-2024 | 02:42
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أشار رئيس دائرة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية بيتر إيليتشوف إلى ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية فورا.


وقال: "بقاء العقوبات دون تغيير لا معنى له، وهذا واضح لجميع السياسيين العقلاء الذين لم تعميهم الكراهية الأيديولوجية تجاه النظام الحاكم في كوريا الشمالية. هذه العقوبات لم تؤد إلى تحسين الوضع الأمني في المنطقة على الإطلاق".
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وأضاف: "على أعضاء مجلس الأمن إعادة النظر في هذه العقوبات، ورفع بعضها فورا".

وشدد على أن ذلك سيعطي زخما لتنمية الاقتصاد في كوريا الشمالية وتحسين معيشة مواطنيها. (روسيا اليوم)
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