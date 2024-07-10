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عربي-دولي

خشية اعتقاله.. نتنياهو لن يتوقف في أوروبا

Lebanon 24
10-07-2024 | 03:15
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه

ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن الهيئة أن نتنياهو "فكر ثم قرر" عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في 24 تموز، وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مذكرة اعتقال ضد له.
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وإذا قبلت المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الرئيسي كريم خان لها بإصدار مذكرة اعتقال، فيجب على جمهورية التشيك والمجر اعتقال نتنياهو.

ووصفت الدولتان الطلب بأنه "غير مقبول"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد، فكر نتنياهو في التوقفات بعد أن تبين أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي يطلق عليهم اسم "جناح صهيون"، لن تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي إذا كانت تحمل حمولة كاملة من الركاب.

ويقول التقرير إنه بدلا من التوقف، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة مع حاشية محدودة إلى واشنطن العاصمة.

وأعلن كريم خان، في شهر أيار الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وقال أيضًا إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف. (سكاي نيوز)

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