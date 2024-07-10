Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يقدم لدول "الناتو" "قائمة طلبات جديدة".. وهذا ما تضمنته

Lebanon 24
10-07-2024 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1221104-638562050796957237.jpeg
Doc-P-1221104-638562050796957237.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم فلاديمير زيلينسكي لحلفائه المجتمعين في قمة "الناتو" المنعقدة بواشنطن، قائمة جديدة بالأسلحة التي يحتاجها لـ"الانتصار على روسيا"، مطالبا إياهم بتسليم قواته جميع مقاتلاتهم "إف 16".

واشتكى زيلينسكي في كلمة ألقاها بمركز رونالد ريغان في واشنطن من تأخر الإمدادات الغربية من مقاتلات "إف-16" ودبابات "أبرامز" الأميركية، مطالبا بإرسال المزيد منها، بعد تدمير الجيش الروسي خيرة دبابات الأطلسي "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأميركية التي تسلمتها قوات كييف وشنت بها هجومها المضاد.
Advertisement

وقال: "مشكلة طائرات "إف-16" هي عددها وتوقيت وصولها. طلبنا 10 إلى 20 طائرة، وحتى لو حصلنا على 50 منها فهذا لا شيء".

وطلب 128 مقاتلة "إف 16" وهو ما يعادل العدد الإجمالي الذي يمتلكه "شركاء" أوكرانيا من هذه الطائرات، كما طلب المزيد من دبابات "أبرامز" ومن الدفاعات الجوية متذرعا بأن الأنظمة التي وعده الغرب بها غير كافية.

كما طالب برفع الحظر عن مدى توجيه الضربات، وتزويده بصواريخ تمكنه من استهداف القواعد العسكرية الروسية على بعد مئات الكيلومترات في عمق روسيا "لتدمير طائراتها".

وأكد لرعاته أن "المزيد من المساعدات الأميركية ستساعد أوكرانيا في مواصلة ضرب الأهداف الروسية في القرم، وطرد الجيش الروسي من جنوبي البلاد".

كما اشتكى في وقت سابق من انشغال وسائل الإعلام بالانتخابات الأميركية على حساب قمة "الناتو" في واشنطن وأن الجمهور يكاد لا يرى مسألة توسع "الناتو" وانضمام دولتين جديدتين لصفوفه. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2024-07-10
04:08 | 2024-07-10
03:50 | 2024-07-10
03:39 | 2024-07-10
03:30 | 2024-07-10
03:15 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24