زيلينسكي يقدم لدول "الناتو" "قائمة طلبات جديدة".. وهذا ما تضمنته

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قدم فلاديمير زيلينسكي لحلفائه المجتمعين في قمة "الناتو" المنعقدة بواشنطن، قائمة جديدة بالأسلحة التي يحتاجها لـ"الانتصار على روسيا"، مطالبا إياهم بتسليم قواته جميع مقاتلاتهم "إف 16".واشتكى زيلينسكي في كلمة ألقاها بمركز رونالد ريغان في واشنطن من تأخر الإمدادات الغربية من مقاتلات "إف-16" ودبابات "أبرامز" الأميركية، مطالبا بإرسال المزيد منها، بعد تدمير الجيش الروسي خيرة دبابات الأطلسي "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأميركية التي تسلمتها قوات كييف وشنت بها هجومها المضاد.وقال: "مشكلة طائرات "إف-16" هي عددها وتوقيت وصولها. طلبنا 10 إلى 20 طائرة، وحتى لو حصلنا على 50 منها فهذا لا شيء".وطلب 128 مقاتلة "إف 16" وهو ما يعادل العدد الإجمالي الذي يمتلكه "شركاء" أوكرانيا من هذه الطائرات، كما طلب المزيد من دبابات "أبرامز" ومن الدفاعات الجوية متذرعا بأن الأنظمة التي وعده الغرب بها غير كافية.كما طالب برفع الحظر عن مدى توجيه الضربات، وتزويده بصواريخ تمكنه من استهداف القواعد العسكرية الروسية على بعد مئات الكيلومترات في عمق روسيا "لتدمير طائراتها".وأكد لرعاته أن "المزيد من المساعدات الأميركية ستساعد أوكرانيا في مواصلة ضرب الأهداف الروسية في القرم، وطرد الجيش الروسي من جنوبي البلاد".كما اشتكى في وقت سابق من انشغال وسائل الإعلام بالانتخابات الأميركية على حساب قمة "الناتو" في واشنطن وأن الجمهور يكاد لا يرى مسألة توسع "الناتو" وانضمام دولتين جديدتين لصفوفه. (روسيا اليوم)