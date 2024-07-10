تحقيقات رسميّة داخل الصين والسبب "أوروبا".. ما القصة؟

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وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الالكتروني، الأربعاء، إن "الوزارة تجري تحقيقا حول ممارسات الاتحاد الأوروبي على صعيد عوائق تجارية واستثمارية يضعها أمام الشركات الصينية".وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات تستهدف الصين، وقد فتحت تحقيقها الأول منتصف شباط الماضي، في إطار القواعد الجديدة لمكافحة الدعم الحكومي، ضد شركة تابعة لشركة السكك الحديد الصينية "سي آر آر سي" المصنفة أولى عالميا في هذا القطاع.وانسحبت هذه المجموعة التي تملكها الدولة من المناقصات لبيع بلغاريا قطارات كهربائية في نهاية مارس.كذلك، فتحت المفوضية في نهاية نيسان تحقيقاً في الأسواق العامة الصينية للأجهزة الطبية بعد الاشتباه في وجود ممارسات "تمييزية"، كما أطلقت تحقيقات أخرى تتعلق بتصنيع السيارات وطاقة الرياح.ومطلع تموز، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل موقت رسوما جمركية إضافية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بسبب الدعم الحكومي "غير العادل"، في قرار قد يصبح نهائيا في تشرين الثاني.وأكّدت وزارة التجارة الصينية الأربعاء أن تحقيقها جاء بناء على شكوى من غرفة التجارة، مشيرة إلى أنّ هذه الشكوى تتعلق خصوصاً بـ"منتجات مثل القاطرات والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح".ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في 10 كانون الثاني 2025 لكن قد يمدد 3 أشهر.